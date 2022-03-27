В Турции полагают, что аргументы РФ о безопасности должны быть услышаны

Аргументы России по теме безопасности должны быть услышаны. Такую позицию высказал главный советник президента Турции Ибрагим Калын во время международного форума Doha forum. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Калына, Украину нужно поддерживать, чтобы страна могла защищаться, но при этом необходимо помнить о сохранении диалога с Россией.

«Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?» — цитирует его Газета.ru.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция отказалась от антироссийских санкций, так как во многих вопросах зависит от РФ.

«Турция и Россия являются друг для друга важными партнерами, которые обязаны брать во внимание то, что выгодно им. Потому что мировые политика и экономика – это нестабильная ртутная масса, которая постоянно меняется», - отметил он.

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