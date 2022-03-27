В Турции полагают, что аргументы РФ о безопасности должны быть услышаны

По мнению Калына, Украину нужно поддерживать, чтобы страна могла защищаться, но при этом необходимо помнить о сохранении диалога с Россией.

«Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?» — цитирует его Газета.ru.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция отказалась от антироссийских санкций, так как во многих вопросах зависит от РФ.

«Турция и Россия являются друг для друга важными партнерами, которые обязаны брать во внимание то, что выгодно им. Потому что мировые политика и экономика – это нестабильная ртутная масса, которая постоянно меняется», - отметил он.

