В Турции отмечен рекордный за 2,5 месяца прирост случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Турции 25 июля составил 14 тысяч 230, что является максимальным показателем с 11 мая, увеличившись с начала июля более чем втрое, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Турции.

В Минздраве Турции призвали вернуться к строгим антиковидным мерам

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.

Турции необходимо ввести более строгие меры в отношении российских туристов на фоне роста зараженных COVID-19 в стране, сообщил глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан. По его словам, к туристам из России следует применять более строгие меры.

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