В Минздраве Турции призвали вернуться к строгим антиковидным мерам
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии коронавируса в связи с ростом заболеваемости.
«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — написал глава Минздрава в Twitter.
Кроме того, Коджа призвав немедленно вакцинироваться тех, кто еще не сделал прививку.
За последние сутки в Турции выявили 11 094 новых случая COVID-19 и 60 летальных исходов от инфекции. Этот показатель стал максимальным с мая.
Турецкий Минздрав в апреле зафиксировал максимальный суточный прирост заболевших — 63 082 случая. Затем число заражений начало постепенно снижаться и к началу июля стабилизировалось на уровне 5-7 тысяч случаев за сутки. Однако уже с середины июля заболеваемость в Турции растет. При этом, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, республика пока не столкнулась с новыми штаммами COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru