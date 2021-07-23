В Минздраве Турции призвали вернуться к строгим антиковидным мерам

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии коронавируса в связи с ростом заболеваемости.

«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — написал глава Минздрава в Twitter.

Кроме того, Коджа призвав немедленно вакцинироваться тех, кто еще не сделал прививку.

За последние сутки в Турции выявили 11 094 новых случая COVID-19 и 60 летальных исходов от инфекции. Этот показатель стал максимальным с мая.

Турецкий Минздрав в апреле зафиксировал максимальный суточный прирост заболевших — 63 082 случая. Затем число заражений начало постепенно снижаться и к началу июля стабилизировалось на уровне 5-7 тысяч случаев за сутки. Однако уже с середины июля заболеваемость в Турции растет. При этом, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, республика пока не столкнулась с новыми штаммами COVID-19.

