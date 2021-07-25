В Турции предложили ужесточить санитарные меры для российских туристов

Турции необходимо ввести более строгие меры в отношении российских туристов на фоне роста зараженных COVID-19 в стране, сообщил глава турецкого Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в Twitter.

По его словам, показатель по заболеваемости коронавирусом в день снова растет. «Другими словами, среди нас ходит более миллиона инфицированных, и они очень заразны», — отметил Джейхан.

По его мнению, граждане должны вакцинироваться, а правительство должно ввести некоторые ограничения. Кроме того, как считает глава Союза инфекционистов, к туристам из России следует применять более строгие меры.

Как сообщалось, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии коронавируса в связи с ростом заболеваемости.

