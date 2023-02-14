В Турции из-под завалов спасли еще двух человек

Граждан нашли в Кахраманмараше - этот город является эпицентром катастрофы. Телеканал TRT Haber отмечает, что спасенные провели под завалами более восьми суток.

После разрушительного землетрясения власти Турции приняли решение снести город Нурдагы в провинции Газиантеп. Согласно данным СМИ, население города составляло более 40 тысяч человек.

Ранее в Союзе турагентств исключили падение спроса на поездки в Турцию. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в разговоре с НСН отметил, что россияне интересуются ситуацией в Турции, однако отказов от туров нет.

