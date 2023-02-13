В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы

Пострадавший от разрушительных землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен. Об этом сообщил губернатор провинции, передает РИА Новости.

В провинции Газиантеп на юго-востоке Турции вслед за мощным землетрясением магнитудой 7,4 произошли три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщило государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).