В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
Пострадавший от разрушительных землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен. Об этом сообщил губернатор провинции, передает РИА Новости.
В провинции Газиантеп на юго-востоке Турции вслед за мощным землетрясением магнитудой 7,4 произошли три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщило государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
По его данным, два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 зафиксированы в районе Нурдагы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, в стране погибли более 31 тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- СМИ сообщили о самоубийстве экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом
- «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года
- Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
- Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
- «Так и будет»: Путин предрек победу России над фашизмом
- В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы
- «Напишите в телегу»: Блогер Некоглай ответил МВД России
- СМИ: Рост цен на уголь в Польше за год составил до 200%
- В курском селе после обстрела разминировали неразорвавшийся снаряд
- Полузащитник Малком заявил, что не расстроился из-за сорвавшегося перехода в «ПСЖ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru