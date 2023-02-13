В Турции после землетрясений снесут город Нурдагы

Пострадавший от разрушительных землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп будет полностью снесен. Об этом сообщил губернатор провинции, передает РИА Новости.

В провинции Газиантеп на юго-востоке Турции вслед за мощным землетрясением магнитудой 7,4 произошли три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщило государственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В Турции из-под завалов спасли ребенка

По его данным, два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,6 зафиксированы в районе Нурдагы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясения стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, в стране погибли более 31 тысячи человек.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры