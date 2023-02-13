Турция отказалась от помощи филиппинских спасателей

Турецкие власти отклонили предложение Филиппин направить вторую команду спасателей, так как шансов найти выживших после сокрушительного землетрясения практически не осталось. Об этом заявил представитель управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Рафаэлито Алехандро.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643

По его словам, причиной отказа стало то, что критически важные для поиска выживших 72 часа после землетрясения уже истекли. Считается, что трое суток с момента произошедшего являются наиболее благоприятным периодом для проведения спасательных операций.

"Нам сообщили, что время спасения уже миновало, а выживших почти не осталось", - заявил Алехандро.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось вызволить из-под завалов шестилетнюю девочку, которая провела под обломками 178 часов.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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