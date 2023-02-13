Турция отказалась от помощи филиппинских спасателей

По его словам, причиной отказа стало то, что критически важные для поиска выживших 72 часа после землетрясения уже истекли. Считается, что трое суток с момента произошедшего являются наиболее благоприятным периодом для проведения спасательных операций.

"Нам сообщили, что время спасения уже миновало, а выживших почти не осталось", - заявил Алехандро.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось вызволить из-под завалов шестилетнюю девочку, которая провела под обломками 178 часов.

