В Союзе турагентств исключили падение спроса на поездки в Турцию

Россияне задают вопросы турагентам на фоне землетрясений, но отказов от туров нет, отметил в эфире НСН президент Союза Сергей Голов. 

Снижение спроса на туры Турцию из-за последствий землетрясений не наблюдается, были задеты в основном нетуристические зоны, рассказал президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в разговоре НСН.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции сообщил, что ущерб от землетрясений в стране может превысить сумму в 84 миллиарда долларов. Отмечается, что последствия двух мощных землетрясений приведут к потерям около 10% ВВП. Сергей Голов отметил, что турецкие власти вряд ли будут снижать цены на туры, чтобы таким образом восполнить ВВП страны.

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«Снижение спроса (на туры в Турцию – ред. НСН) мы не наблюдаем. Были задеты в основном нетуристические зоны. Связывать какие-то вещи на сегодняшний день и ждать понижения цены для того, чтобы восполнить ВВП… Есть затратная часть, а ниже, чем себестоимость, продавать на рынок товар очень сложно. С учетом беды, которая случилась, нужны будут еще большие затратные средства, чем предполагалось. Думаю, что спрос не упадет, на сегодняшний день отказов от купленных туров мы также не видим. Есть звонки, вопросы, но отказов нет и надеемся, что так дальше и будет. Люди ждут поездку в Турцию и в основном это Анатолийское побережье, которое не было задето», - сказал Голов.

Ранее, утром 6 февраля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По данным на 13 февраля, число погибших при землетрясениях достигло 31 643 человека.

Тогда же, 6 февраля, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН отмечал, что в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели может произойти еще не одно землетрясение.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясениеТуристы
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