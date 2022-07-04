«В Турции безопасно»: Россиянам рассказали, где можно купаться без акул
Кандидат биологических наук Александр Агафонов в эфире НСН заверил, что Черное и Средиземное моря безопасны для туристов.
С точки зрения опасности для туристов, связанной с нападением хищников, наиболее страшны Красное море, воды Австралии, Гоа и Мальдивских островов, но это все равно редкие случаи. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.
Ранее СМИ сообщили, что в Хургаде в Египте при нападении акулы погибли гражданки Австрии и Румынии. При этом Агафонов отметил, что такие случаи – большая редкость.
«Нападение акулы на человека – явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому в принципе могут воспринимать человека как добычу. Акулы – непредсказуемые существа. Известно, что они реагируют на кровь. Если у человека есть какая-то ранка, то они могут среагировать на этот запах», - подчеркнул он.
Научный сотрудник лаборатории также рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов.
«С точки зрения обитания акул для туристов наиболее опасно Красное море, оно кишит акулами, но там расположены курорты. В Австралии тоже. Но вообще они распространены в разных морях и океанах. Большинство акул считается безобидными для человека, но есть несколько видов, например, голубая и белая, которые нападали на человека. В Турции в Черном море есть акула-катран, но она маленькая и безобидная. На побережье Средиземного моря они редки. Там водится белая акула, но по нему вообще нет статистики, чтобы там были какие-то проблемы с акулами. На турецких курортах никакой опасности нет. В Черном море нет никаких опасных обитателей. Там есть скат-хвостокол, но на него наступить маловероятно. Еще есть ерш-скорпена. Если наступить на его иголки, то это будет как укус пчелы. Но хищников, которые могли бы напасть на человека в Черном море, нет. Это больше в тропических морях: на курортах на Гоа или Мальдивских островах», - заключил Агафонов.
Ранее начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москва Алексей Худобородов в пресс-центре НСН рассказал, что купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта Siemens, Lego и BMW
- «Живите по закону». Министр спорта прокомментировал скандал вокруг Федотова
- Путин пообещал Шойгу наградить всех военнослужащих, отличившихся в ЛНР
- Бочкарев: строительство дорожной сети АДЦ «Коммунарка» планируется завершить в 2023 году
- Юрист объяснил, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
- Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Днём независимости США
- Анастасия Ракова рассказала об открытии центра госуслуг в Свиблово после капремонта
- Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине идёт по плану
- «Есть закон»: Песков о призыве хоккеиста Федотова в армию
- Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru