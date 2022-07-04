«В Турции безопасно»: Россиянам рассказали, где можно купаться без акул

Ранее СМИ сообщили, что в Хургаде в Египте при нападении акулы погибли гражданки Австрии и Румынии. При этом Агафонов отметил, что такие случаи – большая редкость.

«Нападение акулы на человека – явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому в принципе могут воспринимать человека как добычу. Акулы – непредсказуемые существа. Известно, что они реагируют на кровь. Если у человека есть какая-то ранка, то они могут среагировать на этот запах», - подчеркнул он.

Научный сотрудник лаборатории также рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов.