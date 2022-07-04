«В Турции безопасно»: Россиянам рассказали, где можно купаться без акул

Кандидат биологических наук Александр Агафонов в эфире НСН заверил, что Черное и Средиземное моря безопасны для туристов. 

С точки зрения опасности для туристов, связанной с нападением хищников, наиболее страшны Красное море, воды Австралии, Гоа и Мальдивских островов, но это все равно редкие случаи. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

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Ранее СМИ сообщили, что в Хургаде в Египте при нападении акулы погибли гражданки Австрии и Румынии. При этом Агафонов отметил, что такие случаи – большая редкость.

«Нападение акулы на человека – явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому в принципе могут воспринимать человека как добычу. Акулы – непредсказуемые существа. Известно, что они реагируют на кровь. Если у человека есть какая-то ранка, то они могут среагировать на этот запах», - подчеркнул он.

Научный сотрудник лаборатории также рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов.

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«С точки зрения обитания акул для туристов наиболее опасно Красное море, оно кишит акулами, но там расположены курорты. В Австралии тоже. Но вообще они распространены в разных морях и океанах. Большинство акул считается безобидными для человека, но есть несколько видов, например, голубая и белая, которые нападали на человека. В Турции в Черном море есть акула-катран, но она маленькая и безобидная. На побережье Средиземного моря они редки. Там водится белая акула, но по нему вообще нет статистики, чтобы там были какие-то проблемы с акулами. На турецких курортах никакой опасности нет. В Черном море нет никаких опасных обитателей. Там есть скат-хвостокол, но на него наступить маловероятно. Еще есть ерш-скорпена. Если наступить на его иголки, то это будет как укус пчелы. Но хищников, которые могли бы напасть на человека в Черном море, нет. Это больше в тропических морях: на курортах на Гоа или Мальдивских островах», - заключил Агафонов.
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Ранее начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москва Алексей Худобородов в пресс-центре НСН рассказал, что купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства.

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ФОТО: РИА Новости
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