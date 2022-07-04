Туристка погибла в результате нападения акулы в Египте
Туристка из Румынии погибла от нападения акулы в Египте, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение румынского МИД.
Известно, что женщина отдыхала в Хургаде. Египетские власти провели расследование и передали внешнеполитическому ведомству информацию о том, что туристка погибла от нападения акулы.
Отмечается, что это второй подобный случай за последние два дня. Ранее от нападения акулы погибла туристка из Австрии.
Оба случая произошли в бухте Сахль-Хашиш примерно в 600 метрах друг от друга.
Ранее сообщалось о том, что египетском Хургаде туристам следует сохранять бдительность, чтобы избежать нападения акулы.
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