Туристка погибла в результате нападения акулы в Египте

Туристка из Румынии погибла от нападения акулы в Египте, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение румынского МИД.

Ихтиолог предупредил об агрессивном поведении акул в Хургаде

Известно, что женщина отдыхала в Хургаде. Египетские власти провели расследование и передали внешнеполитическому ведомству информацию о том, что туристка погибла от нападения акулы.

Отмечается, что это второй подобный случай за последние два дня. Ранее от нападения акулы погибла туристка из Австрии.

Оба случая произошли в бухте Сахль-Хашиш примерно в 600 метрах друг от друга.

Ранее сообщалось о том, что египетском Хургаде туристам следует сохранять бдительность, чтобы избежать нападения акулы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыЕгипет
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