Ихтиолог предупредил об агрессивном поведении акул в Хургаде

По его словам, туристам следует прежде всего опасаться тигровой акулы, которая «нападает всегда, всюду и на всё подряд», в том числе может делать это на малой глубине - вдоль береговой линии.

«Акула — это крупный, быстрый, очень сообразительный и умный морской хищник. Акулы нападают на крупную добычу, и у них есть прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Они настоящие повелители океанов. Задача спасательной службы — высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды», — пояснил ихтиолог.

Накануне, 1 июля, в Египте акула напала на девушку из Австрии, откусив ей руку и ногу. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

