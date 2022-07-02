Ихтиолог предупредил об агрессивном поведении акул в Хургаде

В египетском Хургаде туристам следует сохранять бдительность, чтобы избежать нападения акулы, предупредил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в интервью Газете.ru.

В Египте не подтвердили нападение акулы на побережье Средиземного моря

По его словам, туристам следует прежде всего опасаться тигровой акулы, которая «нападает всегда, всюду и на всё подряд», в том числе может делать это на малой глубине - вдоль береговой линии.

«Акула — это крупный, быстрый, очень сообразительный и умный морской хищник. Акулы нападают на крупную добычу, и у них есть прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Они настоящие повелители океанов. Задача спасательной службы — высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды», — пояснил ихтиолог.

Накануне, 1 июля, в Египте акула напала на девушку из Австрии, откусив ей руку и ногу. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

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ФОТО: pixabay.com
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