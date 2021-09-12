В Египте не подтвердили нападение акулы на побережье Средиземного моря

Там отметили, что ранения пострадавшего не соответствуют типичным для атаки акул. Таким образом, водолаз получил травмы острым предметом.

При этом специалисты продолжают отслеживать ситуацию на побережье, чтобы гарантировать безопасность граждан.

Ранее местные СМИ сообщили, что акула откусила часть руки 58-летнего мужчины в трех километрах от берега в районе деревни Сиди.

Ранее аквалангист из американского штата Массачусетс смог выбраться из пасти пытавшегося его проглотить горбатого кита. Об этом сообщает местное издание Cape Cod Times.

