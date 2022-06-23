МЧС сообщило о нулевой статистике происшествий на разрешенных для купания водоемах

В пригодных для купания зонах отдыха столицы за последние пять лет не было зарегистрировано происшествий, заявила начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Надежда Ершова в пресс-центре НСН.

«Что касается именно зон отдыха с купанием, то происшествий у нас за последние пять лет вообще не было зарегистрировано. Потому что там размещаются спасательные посты, которые следят за безопасностью. У нас нулевая статистика»», - отметила она.

Со своей стороны, исполняющий обязанности начальника отдела контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Главного Управления МЧС Московской области Вадим Мацепуро отметил, что в Московской области ситуация такая же.

Он добавил, что на данный момент проведено 1192 патруля в районе водных объектов, что дает положительную динамику снижения рисков – гражданам рассказывают, где можно купаться, а где не стоит.

Купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства, заявил ранее начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов в пресс-центре НСН.

