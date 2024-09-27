В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не закончатся В Махачкале произошел взрыв на АЗС Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами Мужчинам-законодателям предложили не навязывать женщинам гендерную роль В Грозном определили «Лучшего водителя грузовика»