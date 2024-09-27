В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте
27 сентября 202418:50
Израильская Армия (ЦАХАЛ) заявила об ударе по центральному штабу шиитского движения «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.
Серия примерно из 10 взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма, сообщают местные СМИ.
Ранее «Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru