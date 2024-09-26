«Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля
Бойцы ливанской организации «Хезболла» выпустили 80 ракет по израильскому городу Цфат (Сафад), сообщили в пресс-службе движения.
В заявлении отмечается, что атака была направлена против оккупированного города.
В четверг «Хезболла» также заявляла об ударах по штабу северной группировки войск Израиля, штабу дивизии «Галилея» и складам армии в районе Амияд. Сообщалось об атаке на израильскую военную базу Даду на севере страны.
В ответ на эти действия израильская авиация возобновила массированные бомбардировки южных и восточных районов Ливана, нанеся точечные удары по жилым домам в южных пригородах Бейрута, передает «Радиоточка НСН».
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- «Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru