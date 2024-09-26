«Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля

В четверг «Хезболла» также заявляла об ударах по штабу северной группировки войск Израиля, штабу дивизии «Галилея» и складам армии в районе Амияд. Сообщалось об атаке на израильскую военную базу Даду на севере страны.

В ответ на эти действия израильская авиация возобновила массированные бомбардировки южных и восточных районов Ливана, нанеся точечные удары по жилым домам в южных пригородах Бейрута, передает «Радиоточка НСН».