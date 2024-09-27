Израиль уничтожил около 220 целей «Хезболлы» в Ливане
27 сентября 202400:16
Около 220 целей шиитского движения «Хезболла» поражены ВВС Израиля за прошлые сутки, сообщила пресс-служба израильской армии.
Под удар попала инфраструктура, пусковые установки, склады вооружений и личный состав.
В свою очередь «Хезболла» нанесла ракетные удары по северу Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru