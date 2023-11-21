В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу «Аш-Шифа» в своих целях с 2007 года

Он отметил, что в июне 2007 года, когда в секторе Газа были бои между ХАМАС и сторонниками палестинской партии ФАТХ, «боевики были размещены в больнице» на постоянной основе. По словам Ричарда Хехта, после захвата власти в Газе движение ХАМАС использовало «Аш-Шифу» в качестве командного пункта и опорной базы.

Ранее, 17 ноября, военные Израиля в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, Израиль продолжает углублять боевые действия на территории сектора, зачищаются уже занятые территории, туннели, в том числе под больницами, передает «Радиоточка НСН».

