В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу «Аш-Шифа» в своих целях с 2007 года
Боевые подразделения движения ХАМАС использовали больницу «Аш-Шифа» в Газе в военных целях по меньшей мере с 2007 года. Такое заявление сделал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт в своем блоге на платформе Substack.
Он отметил, что в июне 2007 года, когда в секторе Газа были бои между ХАМАС и сторонниками палестинской партии ФАТХ, «боевики были размещены в больнице» на постоянной основе. По словам Ричарда Хехта, после захвата власти в Газе движение ХАМАС использовало «Аш-Шифу» в качестве командного пункта и опорной базы.
Ранее, 17 ноября, военные Израиля в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, Израиль продолжает углублять боевые действия на территории сектора, зачищаются уже занятые территории, туннели, в том числе под больницами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru