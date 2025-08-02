Пенсионерка умерла после того, как ее рану облизала собака
Пожилая жительница Великобритании умерла после того, как ее облизала собака, сообщило издание Mirror.
83-летняя британка серьезно порезалась и вызвала медиков. Также она позвонила своей внучке, которая тут же прибыла к пенсионерке со своей собакой. Прибывшие врачи обработали женщине рану и уехали, однако на следующий день состояние пенсионерки ухудшилось. Женщину доставили в больницу. Спустя неделю она скончалась от септического шока.
Позже медики установили, что собака лизнула рану женщины и занесла туда бактерию, которая вызвала смертельный сепсис. Смертельные случаи от укуса или облизывания собаки, вызванные Pasteurella multocida, редки, но возможны. Заражение этой бактерией может может перерасти в серьезную инфекцию мягких тканей и осложниться абсцессами, септическим артритом и остеомиелитом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru