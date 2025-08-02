Пенсионерка умерла после того, как ее рану облизала собака

83-летняя британка серьезно порезалась и вызвала медиков. Также она позвонила своей внучке, которая тут же прибыла к пенсионерке со своей собакой. Прибывшие врачи обработали женщине рану и уехали, однако на следующий день состояние пенсионерки ухудшилось. Женщину доставили в больницу. Спустя неделю она скончалась от септического шока.



Позже медики установили, что собака лизнула рану женщины и занесла туда бактерию, которая вызвала смертельный сепсис. Смертельные случаи от укуса или облизывания собаки, вызванные Pasteurella multocida, редки, но возможны. Заражение этой бактерией может может перерасти в серьезную инфекцию мягких тканей и осложниться абсцессами, септическим артритом и остеомиелитом.

Ранее в Хакасии умерла 10-летняя девочка, отравившись спреем от комаров в детском лагере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

