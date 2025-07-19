Мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее
В американском медицинском центре в Вестбери (штат Нью-Йорк) мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее, передает New York Post.
Отмечается, что мужчина без разрешения зашел в кабинет во время работы МРТ. Он также проигнорировал предупреждение о том, что при входе в помещение нужно снимать все металлические предметы.
В итоге аппарат резко притянул мужчину. Его госпитализировали в критическом состояние, однако спасти не смогли.
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