Мужчина погиб в аппарате МРТ из-за толстой цепочки на шее

Отмечается, что мужчина без разрешения зашел в кабинет во время работы МРТ. Он также проигнорировал предупреждение о том, что при входе в помещение нужно снимать все металлические предметы.

В итоге аппарат резко притянул мужчину. Его госпитализировали в критическом состояние, однако спасти не смогли.

Ране при опрокидывании судна на Волге под Самарой погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

