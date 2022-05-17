В СВР обвинили США в переброске на Украину наёмников из ИГ*

Около 60 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) были освобождены из подконтрольных сирийским курдам тюрем, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).

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В сообщении говорится, что боевики в возрасте от 20 до 25 лет были освобождены в апреле, при участии спецслужб США.

«Их переправили в район американской военной базы «Эт-Танф», расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», - уточнили в СВР.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков ИГИЛ (запрещена в России) и других радикальных группировок.

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