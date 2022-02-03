Байден сообщил об уничтожении главаря ИГ в Сирии

Президент США Джо Байден на пресс-конференции сообщил о том, что Силы специального назначения ликвидировали главаря Исламского государства Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Курейши. Исламское государство (ИГ) - террористическая группировка, она запрещена в России.

Спецоперация была проведена ВС США в сирийской провинции Идлиб в ночь со 2 на 3 февраля.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что целью операции американских сил специального назначения был один из главарей ИГ Абдалла Кардаш. По данным телеканала, жертвами операции стали в том числе три женщины, которые, возможно, были женами Кардаша. Также сообщалось о проведении ДНК-исследования одного из убитых на предмет совпадения с ДНК Кардаша.

По данным телеканала Sky News Arabia, в результате ударов ВВС и столкновений на местности было убито не менее 13 человек. Среди них три женщины и семь детей, еще один ребенок ранен. Ранее Пентагон отчитался, что контртеррористическая миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.

