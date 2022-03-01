В Сирии допустили переброску Вашингтоном боевиков на Украину
Спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и других радикальных группировок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари в интервью РИА Новости.
«Исходя из анализа, мы можем сказать, что это вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — указал Джаафари.
Дипломат подчеркнул, что использование наемников — отработанная практика США, пишет «Свободная пресса». Замглавы сирийского МИД напомнил, что ранее Вашингтон перебрасывал террористов из лагеря Эль-Холь на северо-востоке Сирии в захваченный американской армией район Ат-Танфа, а оттуда — в Афганистан и Буркина-Фасо, отмечают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- В Сирии допустили переброску Вашингтоном боевиков на Украину
- Компания Boeing приостановила работу в Сколкове и Киеве
- Warner Bros. отменила релиз нового «Бэтмена» в России
- В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у переболевших «омикроном»
- Mastercard заблокировала ряду российских банков доступ к платежной сети
- Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России
- Китай назвал «окончательный» способ урегулирования украинского кризиса
- Япония ввела ограничения против Путина, Лаврова и Шойгу
- СМИ: американские биржи приостановили торги акциями российских компаний
- Приостановлена продажа автомобилей Volvo и Scania в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru