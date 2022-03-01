В Сирии допустили переброску Вашингтоном боевиков на Украину

Спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и других радикальных группировок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари в интервью РИА Новости.

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«Исходя из анализа, мы можем сказать, что это вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — указал Джаафари.

Дипломат подчеркнул, что использование наемников — отработанная практика США, пишет «Свободная пресса». Замглавы сирийского МИД напомнил, что ранее Вашингтон перебрасывал террористов из лагеря Эль-Холь на северо-востоке Сирии в захваченный американской армией район Ат-Танфа, а оттуда — в Афганистан и Буркина-Фасо, отмечают Известия.

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