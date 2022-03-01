В Сирии допустили переброску Вашингтоном боевиков на Украину

«Исходя из анализа, мы можем сказать, что это вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка)», — указал Джаафари.

Дипломат подчеркнул, что использование наемников — отработанная практика США, пишет «Свободная пресса». Замглавы сирийского МИД напомнил, что ранее Вашингтон перебрасывал террористов из лагеря Эль-Холь на северо-востоке Сирии в захваченный американской армией район Ат-Танфа, а оттуда — в Афганистан и Буркина-Фасо, отмечают Известия.

