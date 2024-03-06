В Судане опровергли сведения об отправке оружия на Украину
Судан не отправлял оружие ВСУ, нет на суданской территории и украинских военных, а также дипломатического присутствия Украины. Об этом заявил глава МИД Судана Али ас-Садек Али, сообщило агентство РИА Новости.
По словам министра, Судан не может поставлять оружие на Украину, поскольку у страны нет оружия, которое можно было бы передать за рубеж, в частности, Киеву.
О том, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан якобы тайно отправлял на Украину оружие после начала специальной военной операции России на Украине, сообщило издание Wall Street Journal.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страны Запада должны передать Украине абсолютно все свои вооружения и технику, так как они уже не понадобятся в следующих конфликтах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru