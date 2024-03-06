В Судане опровергли сведения об отправке оружия на Украину

Судан не отправлял оружие ВСУ, нет на суданской территории и украинских военных, а также дипломатического присутствия Украины. Об этом заявил глава МИД Судана Али ас-Садек Али, сообщило агентство РИА Новости.

По словам министра, Судан не может поставлять оружие на Украину, поскольку у страны нет оружия, которое можно было бы передать за рубеж, в частности, Киеву.