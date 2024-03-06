В Судане опровергли сведения об отправке оружия на Украину

Судан не отправлял оружие ВСУ, нет на суданской территории и украинских военных, а также дипломатического присутствия Украины. Об этом заявил глава МИД Судана Али ас-Садек Али, сообщило агентство РИА Новости.

По словам министра, Судан не может поставлять оружие на Украину, поскольку у страны нет оружия, которое можно было бы передать за рубеж, в частности, Киеву.

«Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине

О том, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан якобы тайно отправлял на Украину оружие после начала специальной военной операции России на Украине, сообщило издание Wall Street Journal.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страны Запада должны передать Украине абсолютно все свои вооружения и технику, так как они уже не понадобятся в следующих конфликтах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p7nedW3jn3E
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаСудан

Горячие новости

Все новости

партнеры