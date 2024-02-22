Секретарь СНБО Украины призвал отдать Киеву все западное вооружение

По словам Данилова, у Киева уже есть «огромный опыт», и украинская сторона понимает: пушки, танки, боевые машины пехоты и другое вооружение будут не нужны для следующего противостояния в Европе. В связи с этим западным странам следует «срочно все передавать» Киеву.

«Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи», — считает глава СНБО.

Между тем член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что поставки западных вооружений и финансовая помощь не спасут Украину, если у ВСУ закончатся солдаты, и признаки этого уже есть.

