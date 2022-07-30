В США журналистка Коултер заявила, что Запад чрезмерно пренебрегал Россией
У США и Великобритании нет необходимости оказывать поддержку Украине из-за российской спецоперации, заявила журналистка-обозреватель Энн Коултер в эфире телешоу британского телеведущего Пирса Моргана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова журналистки.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — цитирует Коултер Газета.ru.
Также, по мнению журналистки, Запад довольно долго пренебрегал Россией.
«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен оказывает сопротивление решению сената, а также призывам американских политиков признавать Россию страной – спонсором терроризма, пишет The New York Times
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