В США журналистка Коултер заявила, что Запад чрезмерно пренебрегал Россией

«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — цитирует Коултер Газета.ru.

Также, по мнению журналистки, Запад довольно долго пренебрегал Россией.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен оказывает сопротивление решению сената, а также призывам американских политиков признавать Россию страной – спонсором терроризма, пишет The New York Times

