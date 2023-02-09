В США заявили о захвате Россией инициативы в конфликте с Украиной

Российские военные захватили инициативу в российско-украинском конфликте и приступили к масштабному наступлению в ЛНР. Соответствующее заявление опубликовано на портале Американского института изучения войны (ISW).

Марочко: Вооруженные силы России развивают наступление в районе Кременной

По данным специалистов института, российская армия перешла к активным действиям вдоль границы ЛНР и Харьковской области, вдоль линии Сватово — Кременная. Продвижение Вооруженных сил России заставило ВСУ перебросить подкрепление из Западной Украины в ЛНР.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у ВСУ нет средств для наступления, а сложившаяся ситуация грозит разгромом. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры