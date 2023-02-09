В Польше оценили силы ВСУ для наступления

По его словам, у Киева нет средств для подобных действий, а сложившаяся ситуация грозит разгромом. «Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств <…> Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии», — отметил генерал.

Скшипчака считает, что украинские солдаты могут только обороняться.

Ранее Скшипчак заявил, что Украина уже сегодня вполне может обладать ядерным оружием собственной разработки.

