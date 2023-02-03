Марочко: Вооруженные силы России развивают наступление в районе Кременной

Российские войска развивают успешное наступление в районе Кременной. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

По его словам, сейчас на лентах информагентств появляется всё больше информации об освобождении ряда населённых пунктов, ключевых позиций на западе ЛНР.

В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных

«Накануне мы очень хорошо подготовились, были проведены мероприятия, чтобы наши подразделения выдвинулись вперёд», — отметил Марочко.

ВСУ пытались контратаковать в районе Кременной, но понесли большие потери.

Ранее, как сообщила НСН, Марочко рассказал, что украинские военные уничтожили решивших сдаться в плен сослуживцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВооруженные Силы РФНаступление
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