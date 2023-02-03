Марочко: Вооруженные силы России развивают наступление в районе Кременной
Российские войска развивают успешное наступление в районе Кременной. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, сейчас на лентах информагентств появляется всё больше информации об освобождении ряда населённых пунктов, ключевых позиций на западе ЛНР.
«Накануне мы очень хорошо подготовились, были проведены мероприятия, чтобы наши подразделения выдвинулись вперёд», — отметил Марочко.
ВСУ пытались контратаковать в районе Кременной, но понесли большие потери.
Ранее, как сообщила НСН, Марочко рассказал, что украинские военные уничтожили решивших сдаться в плен сослуживцев.
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