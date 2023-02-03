Марочко: Вооруженные силы России развивают наступление в районе Кременной

«Накануне мы очень хорошо подготовились, были проведены мероприятия, чтобы наши подразделения выдвинулись вперёд», — отметил Марочко.

ВСУ пытались контратаковать в районе Кременной, но понесли большие потери.

Ранее, как сообщила НСН, Марочко рассказал, что украинские военные уничтожили решивших сдаться в плен сослуживцев.

