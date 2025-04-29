СМИ: Не менее пяти человек погибли в Испании из-за блэкаута

Жертвами масштабного отключения электричества в Испании стали не менее пяти человек. Об этом пишет газета Pais.

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По данным издания, люди погибли по разным причинам, но все они были вызваны блэкаутом.

Уточняется, что жительница Мадрида погибла в результате пожара, который возник из-за зажжённой свечи. В Валенсии у женщины отключился помоговший дышать аппарат, а в провинции Оренсе семья с ребёнком отравились угарным газом.

Ранее газета The Objective написала, что потери Испании из-за отключения электроэнергии составили 1 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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