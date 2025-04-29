Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии
Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии, сообщает газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов.
Так, сбой существенно скажется на ВВП страны, так как многие предприятия были вынуждены просто остановить свою работу, какие-то организации работали в экстренном режиме, что повлекло дополнительные расходы.
ВВП Испании составляет около 4 млрд евро в день, из них 14% приходятся на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро). Поэтому потери испанской экономики могут составить до миллиарда евро.
Массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран 28 апреля. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах.
Вечером власти Испании ввели в стране чрезвычайное положение. К тому времени Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи. Пользователи в соцсетях публиковали крупные испанские города, полностью погруженные во тьму. СМИ уверяют, что такого блэкаута еще не было, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бог накажет»: Малышева осудила тех, кто не помогает упавшим в обморок
- Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии
- В РФ впервые испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета
- «Автостат»: В РФ числится 500 тысяч нераспроданных новых автомобилей
- В Белгородской области два человека погибли при ударе дрона
- Дипломатов из России не пригласили на мероприятия в честь освобождения Дании
- Участники СВО заподозрили пензенского депутата в ношении чужих наград
- Дрон ВСУ сбили над музеем-заповедником Тургенева в Орловской области
- Мультижанровый спектакль «Дягилев навсегда» прошел в Национальном центре «Россия»
- СМИ: Елена Исинбаева задолжала перед ФНС 1,1 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru