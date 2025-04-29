Испания потеряла 1 млрд евро из-за отключения электроэнергии

ВВП Испании составляет около 4 млрд евро в день, из них 14% приходятся на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще примерно 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро). Поэтому потери испанской экономики могут составить до миллиарда евро.

Массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран 28 апреля. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Вечером власти Испании ввели в стране чрезвычайное положение. К тому времени Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству с просьбой взять на себя функции по обеспечению общественного порядка и другие важные задачи. Пользователи в соцсетях публиковали крупные испанские города, полностью погруженные во тьму. СМИ уверяют, что такого блэкаута еще не было, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

