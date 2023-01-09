Барака напомнил о высказывании принадлежащего Демократической партии Института изучения войны о том, что призыв России к рождественскому перемирию имел целью подрыв международного реноме Украины. Он добавил, что за пределами Запада люди уже увидели настоящую сущность Киева.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

