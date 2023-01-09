В США заявили о демонстрации Путиным своим указом истинного лица Зеленского
Российский лидер Владимир Путин своим указом о перемирии на Рождество в зоне спецоперации продемонстрировал мировой общественности истинное лицо властей Украины, которые проигнорировали это предложение. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на афроамериканского правозащитника и кандидата в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
Барака напомнил о высказывании принадлежащего Демократической партии Института изучения войны о том, что призыв России к рождественскому перемирию имел целью подрыв международного реноме Украины. Он добавил, что за пределами Запада люди уже увидели настоящую сущность Киева.
Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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