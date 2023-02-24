СМИ: США объявят о пакете военной помощи Киеву на $2 млрд

24 февраля власти Соединенных Штатов объявят о пакете военной помощи Киеву на 2 млрд долларов, сообщает CNN.

﻿{{related_post_jBSZOD@pY}}

Большая часть средств пойдет на финансирование производства боеприпасов в США. В перечне техники и амуниции истребителей, которых просят украинские власти, нет.

Речь идет не о поставке снаряжения и техники из запасов США, а о заказе на производство для предприятий американского военно-промышленного комплекса. Производство займет несколько месяцев.

Ранее конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин заявила, что экс-глава США Дональд Трамп приехал на помощь к жителям штата Огайо, пострадавшим от химической аварии, пока действующий американский президент Джо Байден ездит в Киев.

