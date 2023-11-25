Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил, что украинские силы уничтожат Крымский мост. Об этом он заявил в интервью для фильме «Крымский мост на бис», вышедшем на Youtube телеканала «1+1».

Главная артерия. Крымский мост восстановлен раньше запланированных сроков

Малюк напомнил о двух терактах, которые произошли на мосту - в октябре 2022 года и в нынешнем июле. Малюк раскрыл подробности операций по подрыву Крымского моста. Он отметил, что его команда использовала для операции морские беспилотные летательные аппараты Sea Baby с дистанционным управлением из Киева.

Глава СБУ пообещал России «много сюрпризов и не только по Крымскому мосту». Малюк заявил, что сооружение уничтожат в любом случае.

Ранее дело экс-главы отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова, который не защитил Крымский мост, поступило в суд, пишет «Коммерсант». По данным СМИ, следствие считает, что Волков превысил полномочия, потратив почти 400 миллионов рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам не могли противостоять беспилотниками, из-за чего Крымский мост остался без защиты, отмечает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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