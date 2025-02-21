В США заявили, что в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине

Союзники Вашингтона в Европе осознают необходимость завершения конфликта вокруг Украины, так как он продолжается слишком долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

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Другие подробности он не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСШАЕвросоюз

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