В США заявили, что в ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине
21 февраля 202500:38
Союзники Вашингтона в Европе осознают необходимость завершения конфликта вокруг Украины, так как он продолжается слишком долго, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
Другие подробности он не привел.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о сроках завершения украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru