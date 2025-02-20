Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США

Он предложил ему попробовать победить без финансирования от Вашингтона. «Посмотрим, как это сработает», — заявил Трамп-младший который репостнул в соцсети Х ИИ-видео с танцующим Зеленским.

Видео разместили другие пользователи. На нем похожий на Зеленского человек в яркой одежде танцует под музыку из песни «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».

Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

