Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.
Он предложил ему попробовать победить без финансирования от Вашингтона. «Посмотрим, как это сработает», — заявил Трамп-младший который репостнул в соцсети Х ИИ-видео с танцующим Зеленским.
Видео разместили другие пользователи. На нем похожий на Зеленского человек в яркой одежде танцует под музыку из песни «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».
Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru