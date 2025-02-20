Трамп-младший предложил Зеленскому победить без денег США

Сын американского лидера Дональд Трамп-младший пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

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Он предложил ему попробовать победить без финансирования от Вашингтона. «Посмотрим, как это сработает», — заявил Трамп-младший который репостнул в соцсети Х ИИ-видео с танцующим Зеленским.

Видео разместили другие пользователи. На нем похожий на Зеленского человек в яркой одежде танцует под музыку из песни «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».

Ранее президент США заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаДональд Трамп

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