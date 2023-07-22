В США заявили, что Украине потребуются десятилетия для восстановления при любом исходе конфликта

«Почти независимо от того, чем закончится конфликт: физический ущерб, нанесенный стране, ее промышленности, сельскому хозяйству и ее народу, огромен», — отметил Дэвис.

Эксперт назвал главными проблемами для Киева ущерб сельскому хозяйству, миграцию миллионов граждан и «психологическую травму» украинцев. По словам Дэвиса, обеспечение ВСУ вооружением «почти наверняка будет недостаточным» для победы Киева и вместо этого увеличит разрушения. Отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ указывает, что у Украины нет шансов разрешить ситуацию на поле боя.

«Дипломатический путь — лучший шанс для Украины начать долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения своей страны к нормальной жизни», — заключил эксперт.

