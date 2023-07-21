Путин: США затягивают конфликт на Украине для ослабления Европы
Действуя в логике ослабления Европы, США стремятся затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского Совбеза, передает ТАСС.
По его словам, сами европейцы и представители европейских элит начинают понимать, что поддержка Киева – это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов.
«А интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы», - подчеркнул Путин.
Он также заметил, что ещё большой вопрос соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам самого американского народа.
«Пусть они сами решают», - добавил президент.
Ранее Владимир Путин предупредил, что на агрессию против Белоруссии Москва ответит всеми имеющимися средствами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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