Путин: США затягивают конфликт на Украине для ослабления Европы

По его словам, сами европейцы и представители европейских элит начинают понимать, что поддержка Киева – это обслуживание чужих, далеко не европейских интересов.

«А интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы», - подчеркнул Путин.

Он также заметил, что ещё большой вопрос соответствует ли такая политика истинным, коренным интересам самого американского народа.

«Пусть они сами решают», - добавил президент.

Ранее Владимир Путин предупредил, что на агрессию против Белоруссии Москва ответит всеми имеющимися средствами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



