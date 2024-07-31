В США заявили, что Украина начнет использовать F-16 до конца лета
Украина может приступить к использованию истребителей F-16, переданных западными партнерами, к концу лета. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Он напомнил о заявлениях, сделанных в ходе саммита Североатлантического альянса, что процесс отправки Киеву F-16 продолжается. Кирби подчеркнул, что у Вашингтона нет причин в этом сомневаться.
Ранее Кирби в ходе брифинга не подтвердил информацию о том, что США якобы передали Украине первую партию истребителей F-16.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru