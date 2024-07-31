Белый дом не подтвердил, что США передали Украине свои истребители F-16
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга не подтвердил информацию о том, что США якобы передали Украине первую партию истребителей F-16.
Кирби заявил, что для получения ответа на этот вопрос следует обратиться к украинской стороне, так как он не намерен комментировать вопросы, касающиеся вооружений США.
Он также напомнил, что по ранее озвученным планам, американские истребители должны поступить на вооружение украинских вооруженных сил до конца этого лета.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее в среду сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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