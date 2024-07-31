Белый дом не подтвердил, что США передали Украине свои истребители F-16

Он также напомнил, что по ранее озвученным планам, американские истребители должны поступить на вооружение украинских вооруженных сил до конца этого лета.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее в среду сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, передает «Радиоточка НСН».



