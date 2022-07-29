В США заявили, что у Киева могут скоро закончиться боеприпасы к HIMARS

По его свалом, Украина недальновидно запросила сто таких машин, хотя необходимо беспокоиться не об их количестве, а о наличии подходящих к ним боеприпасов.

«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок) Я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы) могут у вас просто исчерпаться», — заявил Канчиан.

27 июля Минобороны РФ уточнило данные об ударе российской армии по складу боеприпасов в Днепропетровской области: по информации военного ведомства, ВС РФ уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS.

