В США заявили, что у Киева могут скоро закончиться боеприпасы к HIMARS

Если США прекратят поставки ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, то боеприпасы к ним закончатся через четыре месяца, сообщает The Drive со ссылкой на американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канчиана.

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По его свалом, Украина недальновидно запросила сто таких машин, хотя необходимо беспокоиться не об их количестве, а о наличии подходящих к ним боеприпасов.

«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше (установок) Я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы) могут у вас просто исчерпаться», — заявил Канчиан.

27 июля Минобороны РФ уточнило данные об ударе российской армии по складу боеприпасов в Днепропетровской области: по информации военного ведомства, ВС РФ уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраина
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