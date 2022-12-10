В США заявили, что победа Киева в украинском конфликте приведет к ядерной войне
США не нужна победа киевского режима в конфликте на Украине, так как это может привести к ядерной войне с Россией. Об этом пишет аналитик Брайан Кларк в своей статье для 19FortyFive.
«Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — указал автор.
В материале отмечается, что цели Киева — полностью вернуть украинские территории — больше не совпадают с целями Соединенных Штатов. Как пишет Кларк, Россия предупредила, что может задействовать ядерное оружие для своей защиты, а США хотят этого избежать.
По мнению эксперта, Вашингтону необходимо пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерное противостояние. Кларк призвал Белый дом начать оказывать давление на Украину, чтобы заставить киевские власти ослабить ожидания и быть более открытыми к мирным переговорам с Москвой.
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