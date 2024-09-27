В США заявили, что «план победы» Зеленского предстоит изучить глубже
«План победы» президента Украины Владимира Зеленского является набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит глубже изучить, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.
Его заявление прозвучало по итогам встречи президента США Джо Байдена и Зеленского. Чиновник отметил, что по поручению американского лидера совместно с представителями Киева предстоит глубже изучить эти предложения в ближайшие недели. Кирби отметил, что главы двух стран проведут встречу 12 октября в Германии. Там же будут обсуждаться предложения Зеленского.
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США три дня назад, о чем сразу поспешил сообщить в своих соцсетях, приложив несколько фото. У главы Украины были большие планы на этот визит, в рамках которого он собирался доказать «всем союзникам», что у Киева есть «план победы» в конфликте с Россией. В итоге «путешествие» Зеленского ознаменовалось рядом скандалов, а в Киеве назвали его официальный визит «фиаско», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru