«Это фиаско»: Зеленский представил фейковый «план победы» в надежде на удары по РФ
Глава МИД КНР отказался слушать Зеленского в ООН, «союзники» сочли его «план победы» очередными нереалистичными просьбами, а Трамп отказался от встречи.
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США три дня назад, о чем сразу же поспешил сообщить в своих соцсетях, приложив несколько фото. У главы Украины были большие планы на этот визит, в рамках которого он собирался доказать «всем союзникам», что у Киева есть «план победы» в конфликте с Россией. В итоге «путешествие» Зеленского ознаменовалось рядом скандалов, а в Киеве назвали его официальный визит «фиаско».
ЭТО ФИАСКО: ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
Визит Владимира Зеленского в США на текущий момент выглядит как фиаско из-за совершенно нереалистичных запросов Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
При этом он отметил, что никто не скрывал, что поездка Зеленского в любом случае ожидается провальной. По его словам, Зеленский сам осознает, что просит от своего главного союзника в лице США нереального, но надеется, что Вашингтон пойдет на уступки, чтобы сохранить свой благородный имидж и престиж на мировой арене. Депутат заверил, что власти США не будут вестись на подобные выходки своего подопечного, в Белом доме принимают решения только на основании стратегических расчетов.
Так, в США администрация президента Джо Байдена обеспокоена тем, что в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии, а название просто стало фейком, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По их словам, инициатива представляет собой не более чем «переупакованную» просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары ракетами Запада вглубь России. Издание отмечает, что американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что войска РФ добиваются успеха по поле боя.
ДИПЛОМАТИЯ БЕЗ ПЕРЕГОВОРОВ
Также политологи отмечают, что план Киева не подразумевает никакого «перемирия», о котором все больше задумываются на Западе. Это станет дополнительным отпугивающим фактором на пути к мнимой «победе», которую так продавал Зеленский последние несколько недель.
Сам Зеленский ранее говорил, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры. При этом, подчеркнул украинский лидер, «план победы» — это мост к дипломатическому пути прекращения конфликта с Москвой.
По данным СМИ, нашумевший «план победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя пять пунктов. Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия. В документе также якобы содержится передача Киеву «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.
Комментировать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не считают возможным анализировать этот план, опираясь на сообщения СМИ, с учётом того, что много «противоречивой и недостоверной информации».
«Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, её внимательно изучим», — заключил Песков.
Глава Украины Владимир Зеленский в привычной для себя манере продолжает нагнетать обстановку, уверяя всех западных партнеров в том, что именно этой осенью решается, как в дальнейшем будут развиваться события на Украине.
«Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров — тех, кто в самых высоких кабинетах», - написал Зеленский.
В рамках поездки в США Зеленский успел выступить в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД КНР Ван И, например, отказался присутствовать на выступлении украинского президента. Дипломат выбрал личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить более актуальные международные вопросы.
Во время выступления Зеленский раскритиковал Китай, Бразилию, страны Африки и политиков Евросоюза, не поддерживающих его «формулу мира».
Основная мысль Зеленского заключалась в том, что боевые действия могут закончиться только на основе предложенной им «формулы мира». «Формула мира» Зеленского подразумевает вывод всех российских войск с территории Украины и выплату Украине репараций.
Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские власти уже подготовили второй «саммит мира» и пригласили «все принципиальные страны, которые уважают устав ООН».
СКАНДАЛЫ И ОТКАЗ ТРАМПА
Также у Зеленского были запланированы встречи с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом, глава государства уже посетил ряд оборонных предприятий страны. Один из таких визитов закончился для украинского лидера скандалом.
Так, Владимир Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Украине. Это мероприятие вызвало возмущение среди конгрессменов. Они сочли это нарушением американского законодательства. По их мнению, поездка президента Украины была не просто политически мотивирована, но и выполнялась за счет средств американских налогоплательщиков. Было даже инициировано расследование в отношении действующей администрации Байдена. Пока непонятно, чем закончится это дело.
Позднее стало известно, что встреча бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не назначена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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