При этом он отметил, что никто не скрывал, что поездка Зеленского в любом случае ожидается провальной. По его словам, Зеленский сам осознает, что просит от своего главного союзника в лице США нереального, но надеется, что Вашингтон пойдет на уступки, чтобы сохранить свой благородный имидж и престиж на мировой арене. Депутат заверил, что власти США не будут вестись на подобные выходки своего подопечного, в Белом доме принимают решения только на основании стратегических расчетов.

Так, в США администрация президента Джо Байдена обеспокоена тем, что в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии, а название просто стало фейком, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, инициатива представляет собой не более чем «переупакованную» просьбу о предоставлении оружия и снятии ограничений на удары ракетами Запада вглубь России. Издание отмечает, что американские и европейские чиновники считают, что план не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно с учетом того, что войска РФ добиваются успеха по поле боя.

ДИПЛОМАТИЯ БЕЗ ПЕРЕГОВОРОВ

Также политологи отмечают, что план Киева не подразумевает никакого «перемирия», о котором все больше задумываются на Западе. Это станет дополнительным отпугивающим фактором на пути к мнимой «победе», которую так продавал Зеленский последние несколько недель.

Сам Зеленский ранее говорил, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры. При этом, подчеркнул украинский лидер, «план победы» — это мост к дипломатическому пути прекращения конфликта с Москвой.

По данным СМИ, нашумевший «план победы» президента Украины Владимира Зеленского включает в себя пять пунктов. Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия. В документе также якобы содержится передача Киеву «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

Комментировать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время преждевременно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не считают возможным анализировать этот план, опираясь на сообщения СМИ, с учётом того, что много «противоречивой и недостоверной информации».

«Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, её внимательно изучим», — заключил Песков.

Глава Украины Владимир Зеленский в привычной для себя манере продолжает нагнетать обстановку, уверяя всех западных партнеров в том, что именно этой осенью решается, как в дальнейшем будут развиваться события на Украине.

«Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров — тех, кто в самых высоких кабинетах», - написал Зеленский.