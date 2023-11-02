В США заявили, что обеспечат участие России на саммите АТЭС с учетом санкций
Американские власти будут вести работу над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который состоится в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепе.
При этом Вашингтон четко дает понять, что участие в мероприятии в этом году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций».
Ранее стало известно, что в США не рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru