В США заявили, что обеспечат участие России на саммите АТЭС с учетом санкций

При этом Вашингтон четко дает понять, что участие в мероприятии в этом году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций».

Ранее стало известно, что в США не рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

