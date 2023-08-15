Посол Антонов: США злоупотребляют своим председательством в АТЭС

Власти Соединенных Штатов используют свое председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статус принимающей стороны для дискриминации участия России в работе форума и политизации дискуссий, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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По его словам, США отказывают в выдаче виз представителям РФ и создают препятствия для подключения к мероприятиям по видеосвязи. Дипломат указал на «абсолютную неприемлемость действий Вашингтона» как текущего председателя авторитетной многосторонней площадки.

Ранее Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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