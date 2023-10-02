В США усомнились, что Путин примет участие в саммите АТЭС
В США не рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер, сообщило агентство РИА Новости.
«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь», — заявил он.
По словам Миллера, Америка выполнит свои обязательства страны-хозяйки саммита, но при приглашении участников будет руководствоваться в том числе санкционными решениями.
Ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев заявил, что США не будут приглашать Путина на саммит АТЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru