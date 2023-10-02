В США усомнились, что Путин примет участие в саммите АТЭС

«Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь», — заявил он.

По словам Миллера, Америка выполнит свои обязательства страны-хозяйки саммита, но при приглашении участников будет руководствоваться в том числе санкционными решениями.

Ранее посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев заявил, что США не будут приглашать Путина на саммит АТЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

