В США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая

Американская администрация обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с КНР, сообщил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление

По его словам, Украина перестает интересовать Белый дом. «Мы начинаем новую страницу и переключаемся на Китай – таково послание», – заявил ведущий, указав на масштабные учения американских военных на Филиппинах.

Как стало известно ранее, Индия, Египет, Бразилия и Пакистан уклоняются по ряду вопросов, связанных с конфликтом вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
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