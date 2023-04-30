В США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая
30 апреля 202307:41
Американская администрация обращает все больше внимания на потенциальный конфликт с КНР, сообщил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
По его словам, Украина перестает интересовать Белый дом. «Мы начинаем новую страницу и переключаемся на Китай – таково послание», – заявил ведущий, указав на масштабные учения американских военных на Филиппинах.
Как стало известно ранее, Индия, Египет, Бразилия и Пакистан уклоняются по ряду вопросов, связанных с конфликтом вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru