В США заявили, что Байден потерял интерес к Украине из-за Китая

По его словам, Украина перестает интересовать Белый дом. «Мы начинаем новую страницу и переключаемся на Китай – таково послание», – заявил ведущий, указав на масштабные учения американских военных на Филиппинах.

Как стало известно ранее, Индия, Египет, Бразилия и Пакистан уклоняются по ряду вопросов, связанных с конфликтом вокруг Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

