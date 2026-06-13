Бутман и американский певец Харрис выпустили альбом «Голоса джаза»
В рамках V Международного московского джазового фестиваля увидел свет студийный альбом «Голоса джаза. Часть 1». Его создали народный артист России Игорь Бутман, возглавляемый им Московский джазовый оркестр и американский вокалист Аллан Харрис.
Релиз выпущен на лейбле Butman Music; в пластинку вошло 11 известных во всём мире джазовых произведений, представленных в оригинальных аранжировках. Об этом рассказали в пресс‑службе фестиваля.
Игорь Бутман поделился своими впечатлениями о совместной работе: по его словам, сотрудничество с Алланом Харрисом — большая радость. Музыкант особо отметил исключительные вокальные данные Харриса и его проникновенную трактовку джазовых стандартов. Бутман уверен, что альбом найдёт отклик как у опытных ценителей джаза, так и у слушателей, только открывающих для себя этот жанр, и займёт достойное место среди мировых джазовых записей.
Среди треков альбома — классические джазовые композиции Fly Me To The Moon, My Funny Valentine, Strangers In The Night, Satin Doll, The Look of Love и другие. Несмотря на то что Бутман и Харрис не раз делили сцену на ведущих джазовых площадках планеты (в том числе открывали Московский джазовый фестиваль в 2024 году), эта пластинка стала их первой совместной студийной работой.
13 июня Аллан Харрис порадует публику выступлением со своим коллективом на сцене Московского джазового фестиваля в Саду «Эрмитаж». Кроме того, артист проведёт мастер‑класс в рамках форума‑фестиваля Jazz Across Borders.
Ранее Бутман рассказал НСН, что все больше иностранных артистов хотят приехать на Московский джазовый фестиваль.
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