Бутман и американский певец Харрис выпустили альбом «Голоса джаза»

Релиз выпущен на лейбле Butman Music; в пластинку вошло 11 известных во всём мире джазовых произведений, представленных в оригинальных аранжировках. Об этом рассказали в пресс‑службе фестиваля.



Игорь Бутман поделился своими впечатлениями о совместной работе: по его словам, сотрудничество с Алланом Харрисом — большая радость. Музыкант особо отметил исключительные вокальные данные Харриса и его проникновенную трактовку джазовых стандартов. Бутман уверен, что альбом найдёт отклик как у опытных ценителей джаза, так и у слушателей, только открывающих для себя этот жанр, и займёт достойное место среди мировых джазовых записей.



Среди треков альбома — классические джазовые композиции Fly Me To The Moon, My Funny Valentine, Strangers In The Night, Satin Doll, The Look of Love и другие. Несмотря на то что Бутман и Харрис не раз делили сцену на ведущих джазовых площадках планеты (в том числе открывали Московский джазовый фестиваль в 2024 году), эта пластинка стала их первой совместной студийной работой.



13 июня Аллан Харрис порадует публику выступлением со своим коллективом на сцене Московского джазового фестиваля в Саду «Эрмитаж». Кроме того, артист проведёт мастер‑класс в рамках форума‑фестиваля Jazz Across Borders.

Ранее Бутман рассказал НСН, что все больше иностранных артистов хотят приехать на Московский джазовый фестиваль.

