ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей

Шведские военно‑воздушные силы заявили о перехвате российских самолётов в районе Балтийского моря неподалёку от границы воздушного пространства страны.

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В пятницу для выполнения задачи были задействованы истребители JAS 39 Gripen — служба реагирования на инциденты провела две операции, сообщили в ведомстве в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно данным вооружённых сил Швеции, объектами перехвата стали российские самолёты Су‑24 и Су‑34. При этом в сообщении подчёркивается, что воздушное пространство Швеции нарушено не было.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полёты российской авиации осуществляются исключительно в рамках международных норм — над нейтральными водами, без выхода на чужие воздушные трассы и без создания угрозы для иностранных воздушных судов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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