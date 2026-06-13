ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей
Шведские военно‑воздушные силы заявили о перехвате российских самолётов в районе Балтийского моря неподалёку от границы воздушного пространства страны.
В пятницу для выполнения задачи были задействованы истребители JAS 39 Gripen — служба реагирования на инциденты провела две операции, сообщили в ведомстве в соцсети X (ранее Twitter).
Согласно данным вооружённых сил Швеции, объектами перехвата стали российские самолёты Су‑24 и Су‑34. При этом в сообщении подчёркивается, что воздушное пространство Швеции нарушено не было.
Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полёты российской авиации осуществляются исключительно в рамках международных норм — над нейтральными водами, без выхода на чужие воздушные трассы и без создания угрозы для иностранных воздушных судов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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