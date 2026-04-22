Трамп бессрочно продлил прекращение огня в Иране
Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава государства не назвал точных временных рамок нового перемирия. По его словам, власти Пакистана, выступающего посредником, попросили Вашингтон приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство страны не выработают единое предложение.
«Я продлеваю режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено, а переговоры не завершатся — так или иначе», — указал Трамп.
Ранее стало известно, что Запланированная поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложена на неопределенный срок из-за отсутствия ответа Тегерана на предложения Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
